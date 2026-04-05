فرحنا يازمالك..مينا ماهر يدعم القلعة البيضاء قبل مواجهة المصري البورسعيدي

حرص الإعلامي مينا ماهر على دعم نادي الزمالك برسالة مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة أمام المصري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “فرحنا يا زمالك”.

يستعد نادي الزمالك لمهمة جديدة أمام فريق المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، في افتتاح الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتشهد المباراة طموحات كبيرة من جانب فريق المصري البورسعيدي الذي يسعى نحو الدخول للمربع الذهبي وضمان مركز مؤهل للبطولات القارية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتقابل الزمالك والمصري في 123 مباراة على مدار تاريخهما، وحقق الأبيض الفوز في 67 مباراة مقابل 25 انتصار المصري.

وتعادل الزمالك والمصري البورسعيدي في 33 مباراة حيث سجل الأبيض 177 هدفا واستقبلوا 92 هدفا

ويتصدر علي خليل نجم الزمالك السابق قائمة هدافي مباراة الزمالك والمصري تاريخيا برصيد 11 هدف وخلفه جمال عبدالحميد برصيد 9 أهداف.