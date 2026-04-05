التاريخ يبتسم للزمالك في مواجهات المصري قبل موقعة الدوري

يستعد نادي الزمالك لمهمة جديدة أمام فريق المصري البورسعيدي اليوم، الأحد، في افتتاح الجولة الأولى من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري على أمل تحقيق اللقب نهاية الموسم.

وتشهد طموحات كبيرة من جانب فريق المصري البورسعيدي الذي يسعى نحو الدخول للمربع الذهبي وضمان مركز مؤهل للبطولات القارية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

وتقابل الزمالك والمصري في 123 مباراة على مدار تاريخهما، وحقق الأبيض الفوز في 67 مباراة مقابل 25 انتصار للبواسل

وتعادل الزمالك والمصري البورسعيدي في 33 مباراة حيث سجل الأبيض 177 هدفا واستقبلوا 92 هدفا

ويتصدر علي خليل نجم الزمالك السابق قائمة هدافو مباراة الزمالك والمصري تاريخيا برصيد 11 هدف وخلفه جمال عبدالحميد برصيد 9 أهداف