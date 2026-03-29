المهدي سليمان الأقرب لحراسة مرمى الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب المهدي سليمان في مباراة الفريق الأبيض أمام المصري البورسعيدي في الدوري.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر.. المهدي سليمان الأقرب لحراسة مرمى الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري". 

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة يفيد بالموافقة على تقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز لتقام يوم 5 أبريل بدلًا من الموعد السابق المحدد يوم 6 أبريل.

ويأتي هذا التعديل بعد أن تقدمت إدارة الكرة بالزمالك بطلب رسمي إلى الرابطة مراعية ارتباط الفريق بمواجهة حاسمة أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها يوم 10 أبريل على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر على أن تُجرى مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة الدولي.

لماذا تم تقديم مباراة الزمالك والمصري؟

جاء تقديم موعد لقاء المصري البورسعيدي ضمن حرص إدارة الزمالك على منح الفريق فترة إعداد مناسبة قبل مواجهة نصف نهائي الكونفيدرالية حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المقال فنيًا في السابق إلى استعادة جاهزية لاعبيه وتأهيلهم بدنيًا وفنيًا لخوض مواجهة خارجية صعبة على الأراضي الجزائرية.

وقال مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة في تصريحات خاصة: "الجولة الأولى كانت مقررة في 3 أبريل ثم تأجلت إلى 6 و7 أبريل بناء على طلب الأندية وارتباطات لاعبيها مع المنتخب الوطني قبل مباراة إسبانيا الودية التي ستقام في برشلونة قبل 48 ساعة فقط من المباراة.

وبعد أن أعلن الكاف مواعيد نصف نهائي الكونفيدرالية تقدم الزمالك بطلب رسمي لتقديم مباراته أمام المصري وتمت الموافقة على الفور لتسهيل التحضير للمواجهة الأفريقية".

وأضاف المصدر: "الموافقة على تقديم المباراة تأتي ضمن المرونة التي تتبعها الرابطة في تعديل مواعيد المباريات بما يخدم مصالح الأندية الكبرى ويضمن استمرار المنافسة في أفضل شكل ممكن".

الزمالك بين الدوري والكونفيدرالية

يعيش الزمالك حالة ضغط مواعيد هذا الموسم بين سباق الدوري الممتاز ومنافسات البطولات الأفريقية ما جعل تعديل جدول المباريات أمرًا ضروريًا.

ويتطلب التوفيق بين البطولات إدارة دقيقة للجهود البدنية للاعبين خاصة مع كثافة المباريات الدولية والمحلية.

ويعول الجهاز الفني للزمالك على هذه التعديلات لتجهيز اللاعبين الرئيسيين والحفاظ على مستواهم الفني قبل مواجهة شباب بلوزداد التي قد تحدد مسار الفريق في البطولة الأفريقية.

ويعتبر هذا الترتيب الجديد فرصة مثالية للزمالك لتجربة عناصره وإعادة ضبط خططه قبل المباريات الحاسمة.

تفاصيل مباراة الزمالك والمصري 

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 5 أبريل على ستاد الجيش ببرج العرب في مواجهة تعد مهمة لكل من الفريقين.

ويسعى الزمالك لاستثمار هذا التغيير لتعزيز جاهزية الفريق بدنيًا وفنيًا مع العمل على تحسين الأداء التكتيكي وتجنب أي إصابات محتملة قبل المعركة القارية.

وتمثل هذه المواجهة فرصة للجهاز الفني للزمالك لتجربة أكثر من تركيبة للفريق خاصة بعد تعدد الالتزامات الدولية والارتباطات الأفريقية بما يعكس المرونة في إدارة الفريق واستعداداته لمواصلة المنافسة على جميع الجبهات.

وتمثل خطوة تقديم المباراة إشارة واضحة إلى قدرة إدارة الكرة بالزمالك على التعامل مع ضغوط جدول المباريات المحلية والدولية وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صدارة الدوري المحلي والاستعداد القوي للمنافسات الأفريقية.

ويأتي هذا التعديل أيضًا في وقت حساس للفريق حيث يتطلع الزمالك إلى تقديم أداء قوي أمام المصري قبل التوجه إلى الجزائر لخوض نصف النهائي في محاولة لتعزيز فرص التأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة القارية.

