المهدي سليمان وهيثم حسن يؤديان مناسك العمرة قبل مواجهة إسبانيا

نشر الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك صورة للمهدي سليمان وهيثم حسن أثناء أداء مناسك العمرة قبل السفر إلى برشلونة لخوض المباراة الودية أمام منتخب إسبانيا.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "المهدي سليمان هيثم حسن من اداء فريضة العمرة قبل السفر لأسبانيا لخوض المباراة الودية امام إسبانيا"

وحقق منتخب مصر فوزا كبيرا على نظيره السعودي 0/4، في المباراة التي أقيمت بينهما، امس الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

يستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني في مباراة ودية، المقرر انطلاقها مساء الثلاثاء المقبل، وتنقلها شبكة قنوات «أون سبورت»، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كاس العالم في المجموعة السابعة و التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

