قرر الابتعاد.. شوبير يكشف موقف الخطيب من التطورات الأخيرة في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس جديدة داخل النادي الأهلي، موضحًا موقف الكابتن محمود الخطيب من التطورات الأخيرة داخل القلعة الحمراء.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته

الإذاعية، أنه أجرى اتصالًا مع أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي، والذي أكد له أن الخطيب قرر الابتعاد عن الظهور في المشهد خلال الفترة الحالية، رغم بقائه على اطلاع كامل بكافة التفاصيل داخل النادي.



وأشار إلى أن هذا التوجه لا يعني غياب رئيس الأهلي عن إدارة الأمور، بل يأتي في إطار تنظيم المشهد، مؤكدًا أنه سيظل حاضرًا في الصورة بشكل أو بآخر خلال المرحلة المقبلة.