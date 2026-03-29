حسن شحاتة يوجّه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب

عبّر الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عن سعادته الكبيرة بزيارة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي له خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن الحب هو الصفة السائدة بين جميع اللاعبين القدامى دون النظر إلى الانتماء الكروي.

وقال حسن شحاتة في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: "الحمد لله على كل شيء، وهذا الحديث يظهر الحب بين جميع اللاعبين سواء أهلي أو زمالك، عكس ما يظهر في الإعلام، وكذلك زيارة الكابتن محمود الخطيب، والذي أشكره بعد زيارته لي وأنا مريض، وهي العلاقة الطبيعية بين الأهلي والزمالك".

وأكد حسن شحاتة أنه كان سعيدا للغاية بتواجد والدة محمد عبد الوهاب في ليلة الأساطير للجيل الذهبي، والتي ذكرتنا بأيام نتذكر بها النجم محمد عبد الوهاب، وكل من هو مفقود بيننا".