عبد العزيز مخيون: إعلان الخطيب وحسن شحاتة رسالة دفء وصلت للملايين

أشاد الفنان عبد العزيز مخيون بصورة من أحد إعلانات رمضان ٢٠٢٦، والتي جمعت بين أسطورتي الكرة المصرية محمود الخطيب وحسن شحاتة، مؤكدًا أنها تحمل معاني إنسانية عميقة تتجاوز كونها مجرد عمل دعائي.

وكتب عبد العزيز مخيون عبر حسابه على “فيسبوك”، أن الصورة قد تبدو في ظاهرها كواحدة من آلاف الإعلانات المنتشرة في الشوارع، إلا أنها لفتت انتباهه بشكل خاص، لما تحمله من مشاعر صادقة.

وأوضح أن الصورة ليست إعلانًا تقليديًا، بل تعكس حالة من الحنان والحب والدفء الإنساني، مشيرًا إلى أنها تجسد نظرات الإشفاق الصادق والتواصل الإنساني الذي يجمع بين الماضي والحاضر.

وأضاف عبد العزيز مخيون أن هذه اللقطة بعثت رسالة دفء وصلت إلى قلوب الملايين، حتى وإن لم يكن ذلك مقصودًا بشكل مباشر، معتبرًا أنها نموذج لصورة إنسانية مؤثرة تحمل معاني أعمق من مجرد الدعاية.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالمشهد الذي جمع بين “الخطيب” و”شحاتة”، لما يحمله من رمزية وقيمة كبيرة لدى المصريين