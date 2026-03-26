أسامة حسني: الهجوم على الخطيب ظلم وسوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية

تصريحات أسامة حسني

قال أسامة حسني في تصريحات إذاعيه:" الهجوم علي الخطيب ظلم وسوف نتخذ كافة الأجراءات القانونية ضد كل من يشكك في الذمة المالية".

أشاد اسامة حسنى نجم الأهلي السابق بما قدمه مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، مؤكدا على دوره في رفع سقف طموح الجماهير وقيادة الفريق لتحقيق الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك، نقلاً عن أسامة حسني لاعب الأهلي السابق: "مجلس الإدارة بقيادة الخطيب هو من رفع سقف طموح الجمهور، وانظروا إلى آخر 6 سنوات لقد حصدنا 4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: “عندما يحدث إنجاز ينسب المجلس الإدارة ككل، وفي الإخفاق الكل يتحمل المسؤولية أيضًا الأهلي تعرض لمواقف صعبة عبر تاريخه، ولكنه يعود بقوة مرة أخرى في أسرع وقت”

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مجموعة التتويج في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.