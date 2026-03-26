هل يتأثر الدوري الإنجليزي شعبيا واقتصاديا بعد رحيل صلاح.. إعلامي يثير الجدل؟

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالا مثيرا بشأن قرار اللاعب محمد صلاح بالرحيل عن نادي ليفربول ومدي تأثر الدوري الإنجليزي بهذا القرار.

محمد صلاح

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هل يتأثر الدوري الإنجليزي شعبيا وأقتصاديا بعد قرار محمد صلاح بالرحيل عن ليفربول؟".

أكد الصحفي الإنجليزي مايكل بريدج، مراسل سكاي سبورت، أن إعلان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري جاء مفاجئًا للجميع داخل الوسط الرياضي.

وقال بريدج، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر 2، إنه لم يكن يتوقع إعلان صلاح قراره في هذا التوقيت، مؤكدًا أن الأمر شكّل صدمة للنقاد والمتابعين.

وأضاف أن محمد صلاح يعد أحد أساطير كرة القدم في إنجلترا، نظرًا لما قدمه من إنجازات وتأثير كبير داخل النادي وخارجه، مشددًا على أن اللاعب يمتلك كامل الحق في تحديد مستقبله في أي وقت.

ونفى مراسل سكاي سبورت وجود توتر في العلاقة بين صلاح ومدربه أرني سلوت، موضحًا أن الأمور بين الطرفين تبدو مستقرة، وأن هناك خططًا كانت تُناقش بشأن مستقبل الفريق.

وأشار بريدج إلى أن صلاح سيستمر مع ليفربول حتى نهاية الموسم، مرجحًا أن يرحل في أجواء إيجابية تعكس حالة من الرضا والسعادة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، كما لفت إلى إمكانية حدوث تسوية مالية تتعلق بمستحقاته قبل الرحيل النهائي.

وأوضح أن النجم المصري مر بموسم صعب، إلا أنه يحظى بتقدير كبير من جماهير ليفربول، التي تدرك حجم عطائه وتفهم موقفه الحالي.

وعن مستقبله، توقع بريدج أن يتم حسم وجهة صلاح خلال أسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون مندهشًا إذا استمر في الدوري الإنجليزي، مرجحًا انتقاله إلى الدوري السعودي.

وتطرق للحديث عن اللاعب عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات مميزة، لكنه لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة، وقد يخوض تجربة جديدة، مع احتمالية انتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال الفترة المقبلة.

واختتم بريدج تصريحاته بالإشارة إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تطورات مهمة في مصير اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية.