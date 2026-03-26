تحذير شديد اللهجة.. هيثم فاروق يقدم نصيحة للاعبي الزمالك قبل لقاء بلوزداد



أشاد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، بالإنجاز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تخطي عقبة أوتوهو الكونغولي.

وأكد أن ما يقدمه الفريق يعكس روحًا قتالية كبيرة وإصرارًا واضحًا على تحقيق النجاح رغم التحديات.

دعم الجماهير والجهاز الفني

أوضح فاروق أن اللاعبين يستحقون الإشادة، إلى جانب الجهاز الفني وجماهير الزمالك التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الفريق.

وأشار إلى أن هذا التكاتف بين جميع عناصر النادي كان سببًا رئيسيًا في استمرار النتائج الإيجابية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق مؤخرًا.

انتقادات لجدول المباريات

انتقد فاروق بشدة ضغط المباريات الذي يتعرض له الزمالك، مؤكدًا أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من تنظيم للمباريات غير منطقي.

وأشار إلى أن خوض مباراة في توقيت مبكر ثم السفر مباشرة لخوض لقاء أفريقي خلال شهر رمضان يمثل عبئًا كبيرًا على اللاعبين.

كما اعتبر أن هناك تقصيرًا من الجهات المنظمة، حيث كان من الممكن تعديل الجدول أو التنسيق مع الاتحاد الأفريقي لتخفيف الضغط.

تأثير الإرهاق على الفريق

شدد نجم الزمالك السابق على أن الإرهاق البدني أصبح عاملًا مؤثرًا على أداء اللاعبين، خاصة مع توالي المباريات دون فترات راحة كافية.

وأكد أن خروج الفريق من بطولة الكأس جاء نتيجة لهذه الظروف الصعبة، وليس بسبب ضعف فني.

تحذير من مواجهة شباب بلوزداد

حذر فاروق من الاستهانة بالمنافس القادم، وهو شباب بلوزداد، مشيرًا إلى أن الفريق الجزائري قوي ويلعب بحماس كبير على أرضه.

وأكد أن الأجواء الجماهيرية في الجزائر ستكون عامل ضغط إضافي، مما يتطلب تركيزًا عاليًا من لاعبي الزمالك.

ثقة في حصد اللقب

واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في قدرة الزمالك على التتويج بالبطولة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر مميزة وجهازًا فنيًا قادرًا على قيادة الأبيض نحو منصة التتويج، رغم كل التحديات.