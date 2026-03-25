الأهلي يتوج بطلا لدوري الطائرة على حساب الزمالك

حسم النادي الأهلي، لقب دوري الكرة الطائرة للرجال لموسم 2025-2026، بعد فوزه على غريمه الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن ختام منافسات الدوري السوبر.

ونجح الأهلي في فرض سيطرته مبكرا على اللقاء، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 25-18، قبل أن يعزز تفوقه بحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ليضمن رسميا التتويج باللقب، حيث كان بحاجة للفوز بشوطين فقط لحسم الدوري دون انتظار نتيجة المباراة كاملة.

ودخل الزمالك المواجهة بأمل تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 أو 3-1 من أجل التتويج، إلا أن تفوق الأهلي في أول شوطين أنهى الحسابات مبكرًا لصالحه.

واختتم الأهلي المباراة بأداء قوي، حيث حسم الشوط الثالث بنتيجة 25-21، مؤكدًا تفوقه الكامل وتتويجه المستحق باللقب.