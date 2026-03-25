تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، فخره الكبير بما يقدمه لاعبي القلعة البيضاء والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.



قال هيثم فاروق في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، لا أجد كلمات تعبر عما أشعر به تجاه الجهاز الفني ولاعبي الزمالك وجماهير القلعة البيضاء، سوى أنني أشعر بفخر كبير، لمواصلة المشوار بنجاح رغم كل ما يتعرض له.



وأضاف، واجه فريق ليفربول نفس ما واجهه الزمالك بخوض مباراتين يومي الأربعاء والسبت في إنجلترا أمام جالاطا سراي التركي وبرايتون في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.



وتابع، عانى ليفربول في مواجهة برايتون والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، رغم أن المباراتين خاضهما الفريق الإنجليزي بالأنفيلد، عكس الزمالك الذي واجه إنبي الأربعاء في مصر، ثم واجه أوتوهو الكونغولي في الكونغو السبت.



وشدد مدافع الزمالك، على أن الزمالك يواصل مشواره بنجاح في بطولتي الدوري والكونفدرالية، فيما ودع الفارس الأبيض بطولة كأس مصر بفعل فاعل بعدما وضع اتحاد الكرة المباراة في توقيت خاطئ وسط مباريات الزمالك محليا وأفريقيا.



تطرق هيثم فاروق للحديث عن مواجهة الزمالك وشباب بلوزداد المُقبلة في نصف نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا صعوبتها نظرا لقوة المنافس وصعوبة الأجواء في الجزائر.



ووجه هيثم فاروق رسالة خاصة للاعبي الزمالك بضرورة استغلال الفرص التهديفية التي تتاح لهم في أي مباراة وزيادة حصيلة الأهداف لتفادي أي ظروف صعبة قد يتعرض لها الفريق مثلما حدث في مباراة أوتوهو الماضية في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.