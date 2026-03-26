ناقد رياضي: بعد قرار الخطيب ياسين منصور داخل بتقله وكل اللي جاي أجانب

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط مفاجأت مدوية بشأن أزمات القلعة الحمراء وقرارات الزمالك الأخيرة.

قرارات الخطيب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد قرار الخطيب في الأهلي.. ياسين منصور داخل بـ "تقله" وكل اللي جاي أجانب.. والضوء الأخضر لسيد عبدالحفيظ لإدارة الملف الأخطر.. واستقالات مقبولة.. والزمالك يضع خارطة طريق طويلة الأمد وتحديد 7 راحلين عن الفريق والحصول على الرخصة الافريقية.. وتفاصيل القبض على لاعب للتعدي على ضابط شرطة".

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع داخل أروقة النادي الأهلي، بشأن مستقبل وليد صلاح الدين في منصبه كمدير للكرة، وذلك في ظل تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك: "لم يتم تقليص صلاحيات وليد صلاح الدين ومازال له السلطة في إدارة الفريق وفقا لمهام منصبه كمدير كرة في الأهلي".

وكان قد أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه مساء اليوم عن عدة قرارات نارية، بعد استعراض التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس المكلف بملف الكرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي القرارات التالية ضمن ثورة التصحيح لتحسين النتائج بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري:

توجيه الشكر للجنة التخطيط.

توجيه الشكر لإدارة الإسكاوتنج.

توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

تأكيد التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

كما شدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، وإعلان بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

بدلا من الخطيب، الأهلي يكلف ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ رسميًّا بالإشراف على الكرة

فيما وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، وبناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

يذكر أن محمود الخطيب كان مشرفًا على الكرة في النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء.