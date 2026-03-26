ليس الزمالك.. خالد الغندور يتوقع بطل الدوري المصري هذا الموسم

رباب الهواري

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن رؤيته لمستقبل المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الصراع سيظل قائمًا بين ثلاثة أندية رئيسية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز. 

وأوضح أن المعطيات الحالية ترجح كفة بيراميدز في النهاية، في ظل تذبذب مستويات المنافسين.

ترتيب متوقع للدوري

أعرب الغندور عن اعتقاده بأن فريق بيراميدز سينجح في حسم لقب الدوري، بينما سيأتي الأهلي في المركز الثاني، ويحل الزمالك ثالثًا.

 وأكد أن هذه التوقعات تأتي بعد خروج الأهلي وبيراميدز من المنافسات الإفريقية، وهو ما قد يمنحهما فرصة أكبر للتركيز محليًا، لكن الأفضلية تظل لصالح بيراميدز من وجهة نظره.

انتقادات لقائمة الأهلي الحالية

وجه الغندور انتقادات لقائمة الأهلي الحالية، معتبرًا أنها من أضعف القوائم التي توجت بالدوري في تاريخ النادي. وأشار إلى أن اللاعبين الحاليين يركزون بشكل أكبر على البطولات الكبرى مثل دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، وهو ما يؤثر على مستوى الأداء في الدوري المحلي.

مقارنة بين الأجيال داخل الأهلي

أوضح الغندور أن الجيل السابق للأهلي كان أقوى وأكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى أسماء مثل عبد المنعم ورامي ربيعة وحمدي فتحي وعلي معلول، مؤكدًا أنهم كانوا يشكلون فريقًا أكثر تماسكًا وخطورة. في المقابل، يرى أن الجيل الحالي، رغم امتلاكه أسماء مميزة، لم يصل بعد لنفس القوة أو الهيبة داخل الملعب.

مخاوف بشأن منتخب مصر

اختتم الغندور تصريحاته بالتعبير عن قلقه من مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام إسبانيا، مشيرًا إلى أن تراجع مستوى بعض لاعبي الأهلي، الذين يمثلون القوام الأساسي للمنتخب، قد يؤثر سلبًا على الأداء، وقد يؤدي إلى نتيجة صعبة إذا لم يتم تدارك الأمر سريعًا.

