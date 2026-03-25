قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

استقر مسئولو الأهلي بنسبة كبيرة على استمرار الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق حتى نهاية الموسم الجاري رغم صدمة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يقرر الإبقاء على توروب لنهاية الموسم وعدم إجراء أي تغييرات في جهازه الفني"

الأهلي يسعى للتخلص من ييس توروب

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، إلى التخلص من ييس توروب، والتعاقد مع مدرب جديد، إلا أن أزمة الشرط الجزائي وأحقية المدرب الدنماركي في الحصول على عقده بالكامل، أجل قرار إقالته.

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.