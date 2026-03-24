شوبير يكشف تفاصيل صادمة في اجتماع توروب مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الجلسة التي عقدها ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالاهلي مع ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي.

وقال شوبير خلال تصريحت إذاعية : توروب أكد لياسين منصور وعبدالحفيظ إنه لم يتدخل في الصفقات الشتوية ولم يقم باختيار اللاعبين الجدد .

وأوضح : توروب مدرب محترف ولن يتنازل عن مستحقاته رغم إنه لا يرغب في الذهاب للمحاكم ويفتعل أزمات وطلب توفير الأجواء خلال الفترة المقبلة.

وأكمل : اللوم على المدرب إنه مؤدب زيادة عن اللازمة وتم تفسيره أنه ضعف داخل الفريق، لو رغب الأهلي في رحيل المدرب يفتح باب المفاوضات.

واختتم شوبير تصريحاته : حتى الان لم يتم عقد جلسة تفاوض رسمية مع المدرب لفسخ تعاقده والرحيل وسيستمر حتى نهاية الموسم الحالي.