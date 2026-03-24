بعد صدمة الخروج الأفريقي.. لماذا يؤجل الأهلي تغيير الجهاز الفني.. والحقيقة الكاملة في ملف فايلر؟

في الوقت الذي تتصاعد فيه حالة الجدل داخل الشارع الكروي بشأن مستقبل الجهاز الفني للنادي الأهلي .. خرجت تسريبات وتقارير تربط اسم المدرب السويسري رينيه فايلر بالعودة مجددًا لقيادة الفريق في ظل الضغوط المتزايدة بعد تراجع النتائج لكن مصادر مطلعة داخل القلعة الحمراء كشفت حقيقة الموقف بشكل حاسم.

الأهلي يغلق باب المفاوضات

وبحسب مصدر داخل النادي فإن إدارة الأهلي لم تدخل في أي مفاوضات مع فايلر أو غيره من المدربين سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز كونه اجتهادات إعلامية لا تعكس الواقع الحالي.

وشدد المصدر على أن المدرب الدنماركي ييس توروب لا يزال مستمرًا في منصبه وأن ملف تغييره ليس مطروحًا بشكل رسمي في الوقت الراهن خاصة في ظل وجود شرط جزائي كبير في عقده يجعل أي خطوة في هذا الاتجاه مرتبطة بحلول مالية أو اتفاق ودي بين الطرفين.

فايلر خارج الحسابات

ورغم النجاحات التي حققها فايلر خلال فترته السابقة مع الأهلي والتي تركت انطباعًا إيجابيًا لدى قطاع كبير من الجماهير إلا أن عودته تبدو بعيدة لعدة أسباب أبرزها موقفه الشخصي من العمل في المنطقة.

وأوضح المصدر أن المدرب السويسري لا يفضل في الوقت الحالي خوض تجربة جديدة في مصر أو الشرق الأوسط مشيرًا إلى وجود تواصل سابق لم يكتمل بسبب تحفظه على الفكرة فضلًا عن أن طريقة رحيله عن الفريق في ولايته الأولى تركت بعض التحفظات داخل الإدارة.

كما أن ارتباط فايلر بعقد مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي والذي يمتد لعدة مواسم يزيد من صعوبة فكرة التفاوض معه في التوقيت الحالي ليبقى اسمه خارج الحسابات الفعلية.

سيناريوهات مؤجلة

داخل أروقة الأهلي لا يستبعد فتح ملف المدير الفني مستقبلًا لكن ذلك يبقى مرهونًا بتطورات موقف توروب خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء التعاقد وهو ما تعمل عليه بعض الوساطات في الوقت الحالي بحسب المصدر.

وفي حال حدوث ذلك ستبدأ الإدارة في دراسة السير الذاتية واختيار البديل المناسب وفق معايير فنية واضحة دون استعجال أو قرارات انفعالية في ظل الرغبة في إعادة بناء المشروع الفني بشكل متوازن.

ما بعد الصدمة الإفريقية

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الخروج الصادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي وهي النتيجة التي فجرت موجة غضب واسعة بين الجماهير ودفعت الإدارة إلى التفكير في إجراء مراجعة شاملة لقطاع الكرة.

وبحسب مصادر قريبة من الملف فإن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات على أكثر من مستوى سواء داخل الفريق الأول أو في هيكل الإدارة الفنية في محاولة لاستعادة التوازن سريعًا خاصة مع ضغط المنافسات المحلية والقارية.

ويبدو أن الأهلي يقف حاليًا في منطقة وسط بين خيارين سواء الاستمرار مع الجهاز الفني الحالي حفاظًا على الاستقرار أو فتح باب التغيير حال توافرت الظروف المناسبة لكن المؤكد أن اسم فايلر رغم بريقه لدى الجماهير ليس ضمن السيناريوهات المطروحة في الوقت الراهن.