زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

فجر أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كاشفًا عن وجود تحركات داخل القلعة الحمراء لإجراء تغييرات جذرية في الفريق حال عدم التتويج ببطولة الدوري.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك:"على مسؤوليتي، ومن مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، في حالة عدم الحصول على بطولة الدوري، سيتم بيع إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان بنهاية الموسم، مع التفكير بجدية في إنهاء صفقة إبراهيم عادل، بالإضافة إلى التعاقد مع فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

على الجانب الآخر تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.