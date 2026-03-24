اعترفوا بتقصيركم.. رسالة غير متوقعة من أحمد مجاهد لمجلس إدارة الأهلي

وجه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق في اتحاد الكرة رسالة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، في ظل حالة الغضب الجماهيري التي تسيطر على الشارع الأهلاوي بعد الخروج من دوري ابطال افريقيا.

وأكد أحمد مجاهد، عبر حسابه على فيسبوك، أن بداية الإصلاح يجب أن تقوم على المصارحة ومواجهة الحقيقة، والاعتراف بأوجه القصور، مع ضرورة الابتعاد عن نظرية المؤامرة، مشددًا على أهمية التعامل بواقعية مع المرحلة الحالية"

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

