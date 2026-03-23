عقوبة جديدة.. قرار ناري مجلس الأهلي ضد لاعبي الأهلي بعد الخروج الإفريقي

أعلن الناقد الرياضي أحمد درويش أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اتخذ قرارًا صارمًا تجاه اللاعبين، عقب الخسارة أمام الترجي التونسي، وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير" تغريم لاعبي الأهلي بخصم 15% من الراتب السنوي بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

علي الجانب الاخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

و يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل

و يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.