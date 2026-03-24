بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي لأحد أصدقائه: ولا يوم من أيام الزمالك

أثار أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق الجدل بتصريحات جديدة حول مستقبل أشرف بن شرقي نجم الأهلي وإمكانية عودته إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الانقسام بين الجماهير بشأن هذا الملف.

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك: "بن شرقي قال لواحد صاحبي من غير ذكر اسمه: ولا يوم من أيام الزمالك".

وكان بن شرقي قد أزال جملة "لاعب بالنادي الأهلي" من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليثير تساؤلات الجميع.

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.