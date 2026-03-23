الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام

أثار أشرف بن شرقي، نجم النادي الأهلي، حالة من الجدل بين جماهير الفريق؛ بعد أن حذف اسم النادي من سيرته الشخصية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وحول هذا الأمر، نشر الناق الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه على “فيسبوك”، صورة لحساب بن شرقي، وعلق عليها: "يبدوا أن الأمور غير مستقرة داخل النادي الأهلي .. بنشرقي يقوم بإزالة (لاعب في النادي الإهلي) من بايو إنستجرام".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وعلى جانب آخر، تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 3 أبريل المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.