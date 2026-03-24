محمد فارس يطالب الأهلي بإعلان قرارات الهيكلة: لا تتركوها للتسريبات

دعا الإعلامي محمد فارس إدارة النادي الأهلي إلى سرعة الإعلان عن قرارات إعادة هيكلة قطاع الكرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وشاملة داخل النادي.

وكتب فارس، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “بما إن اللي أعلمه تماما إن التغييرات في الأهلي هتكون شاملة وجذرية بالمعنى الحرفي وصلاحيات الكرة المركزية هتكون في يد السيد ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ وبعدها القطاعات الجديدة اللي هما هيشكلوها بنفسهم وبصفتهم”.

وتابع: “فأتمنى إن الجزء العاجل في الهيكلة واللي تم الإستقرار على الأسماء الراحلة فيه بالفعل يتم الإعلان عنه فورا بالأسماء التي تم إعفاءها من منصبها والقطاعات اللي تم حلها والمهم جدا جدا جدا إن الإعلان ده يكون من خلال صفحة النادي الرسمية مش من خلال أخبار أو تسريبات وتكهنات لإن ده بيضعف كتير من أهمية القرار وبيفقده قوته لما ينزل بشكل رسمي”.

واختتم: “لازم النادي هو اللي يحسس الناس بسرعة التنفيذ وانه هو اللي عنده رغبة بطمنهم بشكل مباشر وان بدأت قرارت ملف الإشراف على الكرة برئاسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وإن دي أولى القرارات”.

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

