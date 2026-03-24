مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

كشف أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلب احمد سيد زيزو لاعب الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، وذلك عقب الخسارة أمام الترجي التونسي، وتوديع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "زيزو طلب من وكيله يطلع إعارة الموسم القادم والأهلي متمسك باللاعب والأهلي بداية من اليوم فتح خط مفاوضات لبيع إمام عاشور".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

على الجانب الآخر تنطلق منافسات الجولة الأولي من المرحلة النهائية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني.