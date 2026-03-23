بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا

ودع النادي الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور ربع النهائي.

وبدأت أصابع الاتهام تشير نحو نجوم الفريق وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو كونه أكبر صفقة أجراها الأهلي على المستوى الدعائي والإعلاني بجانب انضمامه للأهلي من الغريم التقليدي الزمالك في صفقة انتقال حر.

لكن أرقام زيزو خلال المباريات الأخيرة تعكس انحدار مستواه مع الأهلي وعدم تقديمه المستوى المرجو منه حينما تمت الصفقة.

أرقام صادمة لزيزو في آخر 10 مباريات مع الأهلي

في دوري أبطال أفريقيا صام زيزو عن التسجيل والصناعة في مباراتي الترجي التونسي وكذلك يانج أفريكانز

وصام عن التهديف والصناعة أمام طلائع الجيش والمقاولون العرب وزد اف سي والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي

وسجل زيزو هدف وحيد خلال المباريات الـ10 الأخيرة مع الأهلي أمام وادي دجلة في مباراة انتهت لصالح الأحمر بنتيجة 3-1