تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

سخر تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق من أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بعد تلقى الأحمر خسارة قاسية أمس السبت، أمام نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.



وكتب عبد الحميد عبر حسابه علي فيسبوك "فلاش باك.. زيزو: "أنا جيت الأهلي عشان أعمل لنفسي تاريخ كبير عاوز أكسب بطولات وعاوز آخد دوري أبطال أفريقيا وعاوز آخد كل حاجة".

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

