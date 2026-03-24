لحل أزمة الدفاع.. الأهلي يخطط لاستعادة عبد المنعم من نيس الفرنسي

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير بجدية فى استعادة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي خلال الفترة المقبلة، أو مع نهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي "فيسبوك" (خاص) الاهلي يرغب في استعادة محمد عبد المنعم بعد نهاية الموسم ولكنه ينتظر موقف نيس من اللاعب".

الدفاع أولوية في ميركاتو الأهلي

في المقابل يضع الأهلي تدعيم الخط الخلفي ضمن أولوياته في سوق الانتقالات المقبلة خاصة بعد الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في عدة مباريات هذا الموسم.

لكن إدارة النادي تبدو حريصة على اختيار الصفقة المناسبة بعناية بحيث تجمع بين الجودة الفنية والسن المناسب والقدرة على التطور مع الفريق في السنوات القادمة.