كشف الإعلامي أحمد حسن عن استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس أمام باريس سان جيرمان.

قائمة نيس

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"استمرار غيابه.. محمد عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام باريس سان جيرمان".

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نيس، مساء اليوم، على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

ويدخل الفريق الباريسي اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، ساعيًا لمواصلة نتائجه القوية محليًا، خاصة بعد دفعة معنوية كبيرة عقب تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز لافت على تشيلسي.

في المقابل، يخوض نيس المباراة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر، عبر الاعتماد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى موقف الدولي المصري محمد عبد المنعم، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته، بعد عودته مؤخرًا من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب، قبل أن يبدأ استعادة جاهزيته تدريجيًا.

المواجهة تبدو متفاوتة على الورق، لكنها تحمل تحديًا خاصًا لنيس أمام قوة باريس الهجومية واستقراره الفني في الفترة الأخيرة.