ثورة مرتقبة في الأهلي.. رحيل 10 لاعبين ونجوم كبار على رأس القائمة لإعادة بناء الفريق

قال الناقد الرياضي وائل سامي إن النادي الأهلي يشهد حالة من الترقب داخل أروقته، في ظل توقعات بإجراء تغييرات واسعة على مستوى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك احتمالية برحيل ما لا يقل عن 10 لاعبين ضمن خطة لإعادة الهيكلة الفنية.

وأوضح خلال لقائه مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي بسبب تراجع مستوى عدد من اللاعبين وعدم تقديم الإضافة المطلوبة، لافتًا إلى أن بعض الأسماء البارزة باتت مهددة بالرحيل، على رأسها الحارس محمد الشناوي، في ظل جدل حول مستواه مؤخرًا، مع اتجاه لمنح الفرصة للحارس مصطفى شوبير.

كما أكد أن أشرف بن شرقي يقترب من مغادرة الفريق بعد عدم ظهوره بالمستوى المنتظر، وحذف النادي الأهلي من حسابه، بعد تعنيفه من الكابتن وليد صلاح الدين، إلى جانب محمد شريف، الذي لم يحقق النجاح المتوقع منذ انضمامه.

وأوضح أن إمام عاشور قد يرحل لأحد الأندية السعودية بعد العروض الأخيرة له، وأن أحمد كوكا سيرحل، اللاعب الأنجولي كامويش.

أشار إلى أن محمود حسن تريزيجيه مستمر مع الفريق، بينما لم يحصل محمد الضاوي كريستو على فرصته الكاملة حتى الآن، مختتما: إبراهيم عادل يعد من أبرز المرشحين للانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على استعادة التوازن، وسط تأكيدات بضرورة الاعتماد على لاعبين يتناسبون مع طبيعة النادي وتاريخه.