شوبير يكشف عن المدرب المصري الأقرب لتدريب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني المصري الأقرب لتولى مهمة تدريب الأهلي حال رحيل ييس توروب عن منصبه مشيرا لاستمرار الدنماركي حتى نهاية الموسم.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : الأهلي لا يفضل المدرب المصري ولكن لو تم الاستقرار عليه سيكون واحد من الثلاثي عماد النحاس أوحسام البدري أو عماد النحاس.

وأردف : حسام البدري عامل تجربة ناجحة للغاية في أهلي طرابلس ولكن موقفه غير واضح من الاستمرار في ليبيا أو العودة للأهلي ويتميز بالقوة والشخصية وقد لا يحتاج لمدير كرة.

وأكمل : النية والاتجاه الغالب داخل الأهلي أن يكون سيد عبدالحفيظ قائم بأعمال المدير الرياضي.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الاسماء المطروحه لتولى مهمة المدير الرياضي قليلة للغاية والأقرب حتى الان تول سيد عبدالحفيظ