ناصر ماهر أفضل.. رضا عبدالعال ينتقد انضمام ثلاثي الأهلي للمنتخب

انتقد رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق، انضمام أحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وزيزو ثلاثي الأهلي لقائمة منتخب مصر، بقرار من حسام حسن المدير الفني.

وشهدت قائمة مصر لمعسكر مارس الجاري تواجد الثلاثي السالف ذكره، وقال رضا عبدالعال في تصريحات بقناته على يوتيوب: «لماذا كوكا؟ كوكا مش بيلعب فى الأهلى انت كدة بتناقض نفسك لما قولت بختار اللاعب اللى بيلعب فى فرقته.

وأضاف"زيزو بناء على إيه ضميته؟ الجمهور والإدارة قالبين عليه ولكن علشان أنت ليك يد في انضمامه للأهلي أنت بتجامله علشان تبان وجهة نظرك صح، وناصر ماهر قد إمام عاشور 5000 مرة حاليا».

وتابع: "أحمد الشناوي أفضل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير فين الشناوي أفضل حارس في أفريقيا السنة اللي فاتت".

وختم: "إبراهيم عادل عليه علامات استفهام كتير، هو أصلا مش بيلعب في الدنمارك.. مين هيثم حسن؟ مين إسلام عيسى؟ القايمة عليها علامات استفهام بالجملة".