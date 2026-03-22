انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري للموسم 2025 - 2026 | تفاصيل

تستعد فرق مجموعة التتويج بالدوري المصري لانطلاق منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز، بعد انتهاء مباريات الدور الأول التي شهدت تقسيم فرق البطولة الـ 21 إلى مجموعتين بحسب ترتيبها في جدول المسابقة.

تقسيم المجموعتين

• المجموعة الأولى – التتويج: تضم أول 7 فرق في جدول الدوري، وتتنافس على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية، حيث يخوض كل فريق 5 مباريات ضمن هذه المرحلة.

• المجموعة الثانية – الهروب من الهبوط: تضم 14 فريقاً، تتنافس على البقاء في الدوري الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتجنب الهبوط إلى دوري المحترفين، مع هبوط آخر 4 فرق في نهاية الموسم.

مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى

الجمعة 3 أبريل 2026:

• المصري × الزمالك – الساعة 5 مساءً على استاد برج العرب

• سيراميكا × الأهلي – الساعة 8 مساءً على استاد المقاولون العرب

الأربعاء 15 أبريل 2026:

• سموحة × إنبي – الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب

فرق مجموعة التتويج

تضم فرق المجموعة الأولى:

• الزمالك المتصدر

• بيراميدز صاحب المركز الثاني

• الأهلي صاحب المركز الثالث

• سيراميكا صاحب المركز الرابع

• المصري صاحب المركز الخامس

• سموحة صاحب المركز السادس

• إنبي صاحب المركز السابع

أندية مجموعة البقاء

تضم المجموعة الثانية 14 فريقاً تتنافس على البقاء في الدوري، وهي مرتبة بدايةً من المركز الثامن وحتى الـ 21 على النحو التالي:

زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، الإسماعيلي.

تشهد المرحلة المقبلة منافسة محتدمة بين فرق التتويج على الصدارة، فيما يخوض فرق المجموعة الثانية معركة شرسة للبقاء ضمن الكبار في الدوري المصري، مع توقع مواجهات قوية ومثيرة خلال الأسابيع المقبلة.