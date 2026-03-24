رابطة الأندية تقرر إجراء تعديلات في جدول الدوري المصري

اكد الناقد الرياضي احمد جلال ان رابطة الاندية أجرت تعديلًا على موعد مباريات المرحلة الاولى من الدوري بعد خروج الاهلي وبيراميدز والمصري من افريقيا لاستغلال هذه التوقيتات ونهاية الدوري مبكرا لتحقيق طلبات منتخب مصر.

وكتب احمد جلال عبر حسابه علي فيسبوك" تقرر تحديد 6 ابريل، موعدًا للجولة الأولى في مجموعة السبعة، المنافسة على اللقب.. على أن تكون الجولة الأخيرة للدوري 15 مايو

واضاف"حسام حسن طلب تبكير موعد انهاء الدوري أسبوعًا واستجابت رابطة الاندية، بتوفير 10 ايام كاملة، لانطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكاس العالم امريكا 2026.. وكذلك توفير وقت كاف للفرق السبعة المنافسة على اللقب قبل المباريات

وتابع "راعت رابطة الاندية مباريات الزمالك في الكونفدرالية، تاركة مساحة زمنية للاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة، بحيث الا يؤثرذلك على مسيرة القلعة البيضاء في مشوار الكونفدرالية

وكانت رابطة الاندية حددت 3 ابريل لأول جولة.. وبعد اتفاق اتحاد الكرة مع اسبانيا على تحديد 31 مارس، موعدًا لودية منتخبي مصر وإسبانيا.. عدلت رابطة الاندية موعد انطلاق الجولة إلى 6 أبريل، لمنح لاعبي المنتخب مزيدًا من الراحة.