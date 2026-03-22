كأس رابطة الأندية الإنجليزية.. عمر مرموش يتوج بأول بطولة مع مانشستر سيتي

توج مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على آرسنال بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.





وتوج المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بأول لقب مع فريقه منذ الانضمام لصفوفه.









وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وضرب سيتي بقوة في الشوط الثاني مستغلا وقوع كيبا حارس آرسنال في أخطاء متتالية، وتمكن نيكو أوريلي من تسجيل هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 60 و64.

وهذا هو لقب كأس الرابطة التاسع في تاريخ مانشستر سيتي، وذلك من أصل عشر نهائيات خاضها في البطولة، بينما لايزالاللقب مستعصياً على آرسنال منذ أخر مرة توج به عام 1993.