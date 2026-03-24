رابطة الأندية تدرس تعديل مواعيد مباريات الدوري للأهلي وبيراميدز والمصري

تستعد رابطة الأندية المصرية لإجراء تعديلات على جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري بشأن مواجهات الأهلي وبيراميدز والمصري.

تأتى محاولة رابطة الأندية لاستغلال الوقت الذي كان محدد لمباريات دوري أبطال أفريقيا لبيراميدز والأهلي لإقامة مباريات الدوري خلاله.

وتستهدف رابطة الأندية إنهاء المسابقة بشكل مبكر حتى يستفيد منتخب مصر من الوقت المتبقي لخوض استعدادات قوية قبل مباريات كأس العالم.

خروج الثلاثي المصري من البطولات القارية

كان الأهلي قد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في دور ربع النهائي

وخرج بيراميدز من ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الجيش الملكي بعد الخسارة بنتيجة 3-2

فيما ودع فريق المصري البورسعيدي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بعد التعادل الإيجابي 1-1 في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في الإياب.