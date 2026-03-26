أشرف قاسم: شوبير الخيار الأول لحراسة مرمى المنتخب

أكد أشرف قاسم أن حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير هو الأنسب لحماية عرين منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في المواجهات الودية المنتظرة أمام منتخبي السعودية وإسبانيا.

وأوضح أن المنتخب يحتاج إلى عنصر ثابت في مركز حراسة المرمى يمنح الفريق الثقة والاستقرار الدفاعي، وهو ما يراه متوفرًا في شوبير حاليًا.

رفض سياسة التدوير

أبدى قاسم رفضه لفكرة التدوير بين حراس المرمى داخل المنتخب، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب قد يؤثر سلبًا على انسجام الفريق. وأكد أن المنتخبات الكبرى تعتمد على حارس أساسي واضح، ما يساعد على بناء خط دفاع قوي ومتفاهم، خاصة في البطولات الكبرى مثل كأس العالم.

فرصة حاسمة لناصر منسي

تحدث نجم الزمالك السابق عن مهاجم الفريق ناصر منسي، مؤكدًا أن مشاركته في مباراتي السعودية وإسبانيا ستكون حاسمة في تحديد مستقبله الدولي. وأضاف أن اللاعب يقدم مستويات مميزة مع ناديه، لكن الحكم الحقيقي على قدراته يكون من خلال الأداء مع المنتخب وفي المباريات الدولية القوية.

موقف عبد المنعم وخيارات الدفاع

أشار قاسم إلى أنه لا يفضل الدفع بالمدافع محمد عبد المنعم أساسيًا في مواجهة السعودية، بسبب عدم استعادته كامل لياقته وحساسيته للمباريات. واقترح الاعتماد على ثلاثي دفاعي يضم رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد في حال اللعب بثلاثة مدافعين.

أهمية المرحلة المقبلة

اختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل نقطة فارقة في إعداد المنتخب، حيث سيتم خلالها تحديد ملامح القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يجعل كل مباراة ودية بمثابة اختبار حقيقي للاعبين.