لقطات من مران منتخب مصر الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية.. صور

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران منتخب مصر الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرار جديد يقضي بإيقاف القيد لنادي النادي الإسماعيلي لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك على خلفية أزمة مستحقات اللاعب التونسي حمدي النقاز، في خطوة تزيد من تعقيد الأوضاع داخل القلعة الصفراء.

تفاصيل القرار وقيمة المستحقات

بحسب آخر تحديث صادر عبر نظام الفيفا، فإن قرار الإيقاف جاء نتيجة عدم سداد الإسماعيلي لمستحقات النقاز، والتي تبلغ نحو 470 ألف دولار.

ويُعد هذا القرار ضربة قوية للفريق، حيث يمنعه من تسجيل أي صفقات جديدة خلال ثلاث فترات قيد، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير لحل الأزمة سريعًا.

خلفية أزمة النقاز مع الإسماعيلي

تعود جذور الأزمة إلى فترة لعب النقاز ضمن صفوف الإسماعيلي خلال موسم 2022، حين انضم إلى الفريق في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي.

ولم يستمر اللاعب طويلًا داخل النادي، حيث غادر بعد فترة قصيرة بسبب تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يلجأ إلى تقديم شكوى رسمية لدى الفيفا للحصول على حقوقه.

تصعيد قانوني وحكم نهائي

بعد تصعيد القضية، حصل اللاعب التونسي على حكم نهائي من الفيفا يُلزم النادي الإسماعيلي بسداد مستحقاته كاملة.

ومع عدم تنفيذ الحكم في المدة المحددة، تم توقيع عقوبة إيقاف القيد، وهي من العقوبات المعتادة التي يفرضها الاتحاد الدولي في مثل هذه القضايا.

تداعيات القرار على مستقبل الفريق

يمثل قرار إيقاف القيد أزمة جديدة للإسماعيلي، الذي يعاني بالفعل من تحديات مالية وإدارية خلال الفترة الأخيرة. وسيكون على إدارة النادي التحرك سريعًا لتسوية المستحقات ورفع العقوبة، حتى يتمكن الفريق من تدعيم صفوفه واستعادة استقراره قبل المواسم المقبلة.

إيقاف قيد الزمالك

ويأتي إيقاف قيد الاسماعيلي بعد اعلان إيقاف قيد رقم 14 للنادي الزمالك على خلفية مستحقات اللاعب أحمد الجفالي.