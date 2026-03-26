الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لقطات من مران منتخب مصر الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية.. صور

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من مران منتخب مصر الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية.

منتخب مصر

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لقطات من مران منتخب مصر الأول في جدة استعدادا لمواجهة السعودية". 

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرار جديد يقضي بإيقاف القيد لنادي النادي الإسماعيلي لمدة ثلاث فترات انتقال متتالية، وذلك على خلفية أزمة مستحقات اللاعب التونسي حمدي النقاز، في خطوة تزيد من تعقيد الأوضاع داخل القلعة الصفراء.

تفاصيل القرار وقيمة المستحقات

بحسب آخر تحديث صادر عبر نظام الفيفا، فإن قرار الإيقاف جاء نتيجة عدم سداد الإسماعيلي لمستحقات النقاز، والتي تبلغ نحو 470 ألف دولار.

ويُعد هذا القرار ضربة قوية للفريق، حيث يمنعه من تسجيل أي صفقات جديدة خلال ثلاث فترات قيد، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير لحل الأزمة سريعًا.

خلفية أزمة النقاز مع الإسماعيلي

تعود جذور الأزمة إلى فترة لعب النقاز ضمن صفوف الإسماعيلي خلال موسم 2022، حين انضم إلى الفريق في عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة يحيى الكومي.

ولم يستمر اللاعب طويلًا داخل النادي، حيث غادر بعد فترة قصيرة بسبب تأخر مستحقاته المالية، قبل أن يلجأ إلى تقديم شكوى رسمية لدى الفيفا للحصول على حقوقه.

تصعيد قانوني وحكم نهائي

بعد تصعيد القضية، حصل اللاعب التونسي على حكم نهائي من الفيفا يُلزم النادي الإسماعيلي بسداد مستحقاته كاملة.

ومع عدم تنفيذ الحكم في المدة المحددة، تم توقيع عقوبة إيقاف القيد، وهي من العقوبات المعتادة التي يفرضها الاتحاد الدولي في مثل هذه القضايا.

تداعيات القرار على مستقبل الفريق

يمثل قرار إيقاف القيد أزمة جديدة للإسماعيلي، الذي يعاني بالفعل من تحديات مالية وإدارية خلال الفترة الأخيرة. وسيكون على إدارة النادي التحرك سريعًا لتسوية المستحقات ورفع العقوبة، حتى يتمكن الفريق من تدعيم صفوفه واستعادة استقراره قبل المواسم المقبلة.

إيقاف قيد الزمالك 

ويأتي إيقاف قيد الاسماعيلي بعد اعلان إيقاف قيد رقم 14 للنادي الزمالك على خلفية مستحقات اللاعب أحمد الجفالي.

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة غلق المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا

وزير التربية والتعليم

حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن

محمد صلاح

مفاجأة.. النصر السعودي يقدم عرضا فلكيا لمحمد صلاح

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

البابا تواضروس

البابا يوقف اجتماع الأربعاء خلال «الخمسين» ويُهنئ بمرور 40 عامًا على ظهور العذراء بكنيسة بابا دوبلو

البابا تواضروس

البابا تواضروس يحذر من أخطر أنواع العمى.. ويوصي بترك الكبرياء للتمتع برؤية الله

البابا تواضروس

البابا تواضروس يضع 4 ركائز للتمتع بالنور الإلهي والشفاء من كبرياء الذات

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس.. لتدفئة الجسم مع موجة البرد

طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص

لوك لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

مع موجة البرد القارس.. 10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

أنغام

تفاصيل حفل أنغام مع الموسيقار هاني فرحات في جدة.. غدا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

