محاضرات فيديو مكثفة لمنتخب مصر 2009 استعدادًا لمواجهة تونس

عقد حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، محاضرة فنية شاملة بالفيديو، مساء اليوم، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية للمنتخب، قبل قص شريط مبارياته في بطولة تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

بدأت الجلسة، بكلمة توجيهية من المدير الفني، ركز فيها على أهمية الانضباط والتركيز التام في الساعات، التي تسبق المباراة، تلتها رسالة دعم معنوية من الدكتور وليد درويش، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على المنتخب، أكد خلالها ثقة الجميع في إمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء يشرف الكرة المصرية.

وتضمنت المحاضرة، عرضاً تفصيلياً للقطات فنية خاصة بالمنتخب التونسي، حيث قام الجهاز الفني، بتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافس، مع شرح دقيق لطريقة بناء هجماتهم وتحركات لاعبيهم في مختلف الخطوط.

وشدد عبداللطيف على ضرورة استغلال المساحات، خلف دفاع الخصم والسرعة في التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، مع توجيه تحذيرات شديدة بخصوص الأخطاء الدفاعية، وضرورة الالتزام التكتيكي الصارم طوال دقائق اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الناشئين، نظيره التونسي، بعد غد الجمعة، في مواجهة قوية ببداية مشوار التصفيات.