قرار جديد.. الفتح السعودي يحسم جدل رحيل جوميز إلى الأهلي

توصلت إدارة نادي الفتح السعودي إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز للاستمرار في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم 2026-2027، في خطوة تعكس ثقة الإدارة في قدراته الفنية ورؤيته المستقبلية لتطوير الفريق.

إجراءات التجديد الرسمية

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، قامت إدارة النادي برفع اسم المدرب إلى لجنة الاستدامة المالية، تمهيدًا لاعتماد التجديد بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل وجود بند بأولوية التجديد داخل عقد جوميز الحالي، والذي يمنح الطرفين حق الاستمرار لموسم إضافي، مع وجود مهلة محددة تسمح لأي طرف بالانسحاب عبر إخطار رسمي.

أرقام جوميز مع الفتح

يتولى جوميز تدريب الفتح منذ موسم 2024-2025، وخاض مع الفريق حتى الآن 50 مباراة في مختلف البطولات. وحقق خلالها 19 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات، فيما تلقى الفريق 21 هزيمة.

وتوضح هذه الأرقام تذبذبًا في الأداء، لكنها في الوقت نفسه تعكس قدرة المدرب على تحقيق نتائج إيجابية في فترات مختلفة.

وضع الفريق في الدوري

يحتل الفتح حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و7 تعادلات، مقابل 12 خسارة. ويسعى الفريق لتحسين مركزه خلال الجولات المقبلة، خاصة مع الاستقرار الفني المتوقع بعد حسم ملف المدرب.

تجربة سابقة مع الزمالك

قبل توليه تدريب الفتح، خاض جوميز تجربة مع نادي الزمالك، حيث قاد الفريق في 45 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق خلالها 25 فوزًا، و9 تعادلات، مقابل 11 هزيمة، وهو ما ساهم في تعزيز سيرته التدريبية قبل الانتقال إلى الدوري السعودي.

رهان على الاستقرار الفني

يُعد قرار الإبقاء على جوميز بمثابة رهان من إدارة الفتح على الاستقرار الفني، بهدف بناء فريق أكثر تنافسية خلال الموسم المقبل، وتحقيق نتائج أفضل على مستوى الدوري.

رغبة الأهلي

يأتي هذا القرار في ظل ارتباط اسم جوميز بتولي تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تدهور النتائج مع توروب خلال الفترة الأخيرة.