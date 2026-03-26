إسلام صادق يوجه رسالة إلى حسين لبيب بعد إجرائه عملية جراحية

وجه الناقد الرياضي إسلام صادق رسالة لـ الكابتن حسين لبيب بعد بعد اجرائه جراحة عاجلة.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"خالص الأمنيات للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بالشفاء العاجل بعد اجرائه جراحة عاجلة".

يُعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس النادي بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم الأربعاء.

وخضع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعملية جراحية اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن يعود الكابتن حسين لبيب لمزاولة مهام عمله في أقرب وقت، وكان رئيس النادي خضع لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعة لعملية جراحية اليوم.