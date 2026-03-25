بعد خضوعه لعمليه جراحية.. الدردير يطلب الدعاء لـ حسين لبيب

وجه الإعلامي عمرو الدردير، رسالة دعم للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم الأربعاء وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير: “خالص ألامنيات بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الذي خضع لجراحة عاجلة اليوم”.



ويُعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب رئيس النادي بعد خضوعه لعملية جراحية اليوم الأربعاء.

وخضع الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لعملية جراحية اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة.

ومن المقرر أن يعود الكابتن حسين لبيب لمزاولة مهام عمله في أقرب وقت، وكان رئيس النادي خضع لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعة لعملية جراحية اليوم.