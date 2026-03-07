قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مجلس حسين لبيب في ضيافة الرئيس الشرفي لنادي الزمالك

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
حسام الحارتي

استضاف  ممدوح عباس الرئيس الشرفي للزماك، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على مائدة الإفطار الرمضاني في منزله.

جاء ذلك عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد في بطولة الدوري المصري .

وشهدت جلسة الإفطار حضور عدد من رموز النادي، من بينهم  حازم إمام وعبد الله جورج. 

وشهد اللقاء الحديث حول أوضاع الفريق خلال الفترة الحالية وخطط دعم اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، عرض مجلس إدارة الزمالك فكرة طرحها المدير الرياضي ج،ن إدورد تقضي بتخصيص مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني تُصرف عقب كل مباراة يحقق فيها الفريق الفوز، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

الزمالك الأهلي الدوري المصري الدوري الممتاز حسين لبيب آخبار الرياضة

