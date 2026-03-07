مجلس حسين لبيب في ضيافة الرئيس الشرفي لنادي الزمالك

استضاف ممدوح عباس الرئيس الشرفي للزماك، مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على مائدة الإفطار الرمضاني في منزله.

جاء ذلك عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف دون رد في بطولة الدوري المصري .

وشهدت جلسة الإفطار حضور عدد من رموز النادي، من بينهم حازم إمام وعبد الله جورج.

وشهد اللقاء الحديث حول أوضاع الفريق خلال الفترة الحالية وخطط دعم اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، عرض مجلس إدارة الزمالك فكرة طرحها المدير الرياضي ج،ن إدورد تقضي بتخصيص مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق والجهاز الفني تُصرف عقب كل مباراة يحقق فيها الفريق الفوز، وذلك بهدف تحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.