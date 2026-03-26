نهاوند سري تدافع عن الأهلي: فوقوا لنفسكم.. كفاية إن خسارته بتفرحكم أكتر من مكسبكم

دافعت الإعلامية نهاوند سري عن النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابتن محمود الخطيب، بعد الانتقادات التي يتعرض لها النادي عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي.

وكتبت نهاوند عبر حسابها على "انستجرام" في تعليقها على منشور يسخر من الأهلي:"لا فوقوا لنفسكم! أنتم بتتكلموا عن النادي الأهلي الذي بلغة الأرقام، الأكثر هيمنة وإحرازًا للبطولات محليًا وقاريًا.

واضافت" آه احنا دلوقتي في كبوة، وإيه يعني؟ مين طول الوقت ناجح وما يقعش؟ كفاية إن خسارته بتفرحكم أكتر من مكسبكم، وده يوضح قد إيه هو مؤثر"

يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، وشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك كما قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

من هي الإعلامية نهاوند سري

تنتمي نهاوند سرى لعائلة مصرية عريقة، حيث أنها حفيدة حسين سري باشا رئيس وزراء مصر الأسبق في عهد الملك فاروق، وتخرجت في كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وعملت في المحاماة لمدة 3 سنوات، ولكنها لم تستمر لتتجه للعمل بالمجال الإعلامي.

قررات مجلس إدارة الأهلي

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه امس الأربعاء عن عدة قرارات نارية، بعد استعراض التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس المكلف بملف الكرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي القرارات التالية ضمن ثورة التصحيح لتحسين النتائج بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري:

توجيه الشكر للجنة التخطيط.

توجيه الشكر لإدارة الإسكاوتنج.

توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

تأكيد التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

كما شدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، وإعلان بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.