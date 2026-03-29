تعليق ناري من ياسمين الخطيب على أرقام إيقاف القيد في الزمالك

علق الإعلامية ياسمين الخطيب علي تصدر النادي الزمالك لبطولة الدوري الممتاز رغم ايقاف قيد في ١٤ قضية.

وكتبت الخطيب عبر حسابه الشخصي إكس: “الزمالك أكثر نادي في العالم معاقب بايقاف القيد من الفيفا بواقع 14 قضية!.. ‏الحمد لله.. أهو خدنا المركز الأول في أي حاجة”.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 6 أبريل المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق انطلاقة قوية في المرحلة الحاسمة من المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.