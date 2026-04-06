معتمد جمال يكشف كواليس الفوز الكبير للزمالك على المصري البورسعيدي

معتمد جمال
معتمد جمال
رباب الهواري


أكد معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لم يكن يتوقع سيناريو المباراة أمام المصري البورسعيدي، خاصة مع الهدف المبكر الذي استقبله فريقه. 

وأوضح أن الجهاز الفني كان قد درس نقاط القوة والضعف لدى المنافس بشكل جيد، إلا أن البداية لم تكن مثالية.

 ومع ذلك، أظهر اللاعبون شخصية قوية، حيث تمكنوا من العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء، وتعديل النتيجة، قبل أن يفرضوا سيطرتهم الكاملة ويحققوا فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف.

دور الجمهور في دعم الفريق
وشدد المدير الفني على أهمية دور جماهير الزمالك، مؤكدًا أن الفريق لا يمكنه تحقيق النجاح بدون دعمهم المستمر. ووجه رسالة شكر للجماهير، معربًا عن أمله في أن يكون الفريق عند حسن ظنهم في كل مباراة، وأن يتوج هذا المجهود بحصد لقب البطولة لإسعادهم.

تكتيك خاص لمواجهة أسلوب المصري
كشف معتمد جمال أن الجهاز الفني رصد التغييرات التكتيكية التي أجراها المصري في مبارياته الأخيرة، حيث اعتمد على اللعب بثلاثة مدافعين. وعلى هذا الأساس، قام الزمالك بإجراء تعديلات في بعض المراكز، بهدف منح اللاعب خوان بيزيرا حرية أكبر في التحرك داخل وسط الملعب. وأشار إلى أن الفريق لم يظهر بالتجانس المطلوب خلال أول ربع ساعة، قبل أن يعود إلى طريقته المعتادة، من خلال توظيف أحمد ربيع خلف أحمد فتوح وعبد الله السعيد، مع الدفع بالونش في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التقدم.

سبب خروج أحمد فتوح
تطرق المدير الفني إلى سبب استبدال أحمد فتوح، موضحًا أن اللاعب كان يرغب في استكمال المباراة حتى النهاية، إلا أن الإجهاد الذي تعرض له نتيجة مشاركاته مع المنتخب فرض قرار استبداله في الدقيقة 70. وأضاف أنه شرح للاعب أسباب التغيير، مؤكدًا أنه قدم أداءً مميزًا خلال فترة مشاركته.

عمر جابر والرهان على العناصر الحالية
أشاد معتمد جمال بعمر جابر، مؤكدًا أنه أحد قادة الفريق ويقدم دورًا مهمًا داخل وخارج الملعب. كما أشار إلى محمد إبراهيم، واصفًا إياه باللاعب الواعد.

 وأوضح أن هدفه منذ تولي المهمة كان تجهيز بدائل قوية في جميع المراكز، مؤكدًا أن الفريق لا يعاني من نقص يستدعي إبرام صفقات جديدة في الوقت الحالي.

إصابة شيكوبانزا وموقف حراسة المرمى
اختتم تصريحاته بالكشف عن تفاصيل إصابة شيكوبانزا، مؤكدًا أنه يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة منذ مباراة أوتوهو في الكونفدرالية، وأنه يحتاج إلى فترة للتعافي قبل العودة للمشاركة. كما أثنى على دعمه لزملائه رغم الإصابة.
وفيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، أوضح أن عودة محمد عواد عززت المنافسة، ليصبح لدى الفريق ثلاثة حراس مميزين بالإضافة إلى عناصر شابة، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة كبيرة لاختيار الأفضل لكل مباراة.

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

