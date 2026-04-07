4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت

رنا عصمت

قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى  فيسبوك ، 4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت.

 

1. سلطة السبانخ بالبيض

المكونات:

2 بيضة مسلوقة (نص سوا أو حسب الرغبة)

كوب سبانخ طازة

½ كوب طماطم شيري

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

رشة ملح + فلفل أسود + شطة

طريقة التحضير:

شوّح السبانخ خفيف في طاسة بزيت الزيتون.

أضف الطماطم وقلّب دقيقة.

ضع الخليط في طبق.

أضف البيض المقطع ورش التوابل.

 2. سلطة الفراخ بالأفوكادو والبيض

المكونات:

100–120 جم صدر فراخ مشوي

1 بيضة مسلوقة

½ ثمرة أفوكادو شرائح

½ كوب ذرة

خس + شرائح خيار

طماطم مقطعة

ملح + فلفل + عصير ليمون

طريقة التحضير:

رتب الخس في الطبق كأساس.

أضف الفراخ المقطعة والبيض.

وزّع الأفوكادو والخضار.

تبّل بالملح والفلفل وعصير الليمون.

 3. سلطة الفراخ مع البروكلي والبنجر

المكونات:

120 جم فراخ مشوية

½ كوب بروكلي مسلوق

½ كوب خيار شرائح

½ كوب طماطم

½ ثمرة بنجر مسلوق شرائح

خس

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

حضّر الخضار في طبق التقديم.

أضف الفراخ المقطعة.

رش زيت الزيتون والتوابل حسب الذوق.

 4. سلطة البيض بالأفوكادو والموزاريلا

المكونات:

2 بيضة مسلوقة

½ ثمرة أفوكادو

½ كوب طماطم شيري

كرات موزاريلا صغيرة

ملعقة صغيرة زيت زيتون

رشة زعتر + ملح + فلفل

طريقة التحضير:

قطّع البيض والأفوكادو.

أضف الطماطم والموزاريلا.

رش التتبيلة وقلّب برفق.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

أرشيفية

بـ73 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

عداد الكهرباء

وفر الرصيد..كيف تظبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

صورة أرشيفية

إعلام إيراني: طهران علقت جميع عمليات تبادل الرسائل عبر الوسطاء

أرشيفية

المقر الرئيسي لليونيفيل في الناقورة يتعرض لاستهداف مباشر

القنصلية الإسرائيلية

إصابة شرطيين ومقتل أحد المهاجمين في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول

حركة بسيطة تفعلينها يوميًا تدمر أعصابك في صمت دون أن تشعري

هل ترمش كثيرًا دون أن تشعر؟ إليك الأسباب الخفية

ناجح من أول مرة.. أسهل طريقة لعمل محشي ورق عنب في البيت بطعم رائع

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

