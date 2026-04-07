قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، 4 أنواع سلطات غنية بالبروتين لاصحاب الدايت.
1. سلطة السبانخ بالبيض
المكونات:
2 بيضة مسلوقة (نص سوا أو حسب الرغبة)
كوب سبانخ طازة
½ كوب طماطم شيري
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
رشة ملح + فلفل أسود + شطة
طريقة التحضير:
شوّح السبانخ خفيف في طاسة بزيت الزيتون.
أضف الطماطم وقلّب دقيقة.
ضع الخليط في طبق.
أضف البيض المقطع ورش التوابل.
2. سلطة الفراخ بالأفوكادو والبيض
المكونات:
100–120 جم صدر فراخ مشوي
1 بيضة مسلوقة
½ ثمرة أفوكادو شرائح
½ كوب ذرة
خس + شرائح خيار
طماطم مقطعة
ملح + فلفل + عصير ليمون
طريقة التحضير:
رتب الخس في الطبق كأساس.
أضف الفراخ المقطعة والبيض.
وزّع الأفوكادو والخضار.
تبّل بالملح والفلفل وعصير الليمون.
3. سلطة الفراخ مع البروكلي والبنجر
المكونات:
120 جم فراخ مشوية
½ كوب بروكلي مسلوق
½ كوب خيار شرائح
½ كوب طماطم
½ ثمرة بنجر مسلوق شرائح
خس
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
طريقة التحضير:
حضّر الخضار في طبق التقديم.
أضف الفراخ المقطعة.
رش زيت الزيتون والتوابل حسب الذوق.
4. سلطة البيض بالأفوكادو والموزاريلا
المكونات:
2 بيضة مسلوقة
½ ثمرة أفوكادو
½ كوب طماطم شيري
كرات موزاريلا صغيرة
ملعقة صغيرة زيت زيتون
رشة زعتر + ملح + فلفل
طريقة التحضير:
قطّع البيض والأفوكادو.
أضف الطماطم والموزاريلا.
رش التتبيلة وقلّب برفق.