مندوب أمريكا بمجلس الأمن: إيران تزرع الألغام وتطلق النار على السفن في مضيق هرمز

أكد مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة تقف بجانب دول الخليج، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



وقال مندوب أمريكا لدى مجلس الأمن: “النظام الإيراني يهدد الحلفاء في الشرق الأوسط”.

وأضاف: إيران أطلقت على الإمارات أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيرة".

وتابع مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن: "إيران تعمدت توسيع نطاق الحرب، وإيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم".

وأكمل المندوب الأمريكي:" إيران تزرع الألغام وتطلق النار على السفن في مضيق هرمز".

ولفت قائلا: “اعتداءات إيران على دول الخليج تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وإيران اختارت حرمان العالم من النفط من خلال إغلاق مضيق هرمز”.

