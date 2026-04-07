البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران

نفى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن تكون تصريحات جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بشأن العمليات العسكرية في إيران قد تضمنت أي تلميح إلى احتمال توجيه ضربة نووية أمريكية ضد إيران.

وجاء ذلك بعد أن قال فانس إن القوات الأمريكية تمتلك أدوات "لم تقرر حتى الآن استخدامها" لفرض إنذار نهائي صارم من الرئيس دونالد ترامب.

وردّ البيت الأبيض عبر منصة (إكس) قائلا: «لم يقل نائب الرئيس هنا أي شيء "يشير" إلى ذلك على الإطلاق، أيها الحمقى".

وجاء هذا المنشور ردا على منشور من حساب مرتبط بنائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس، أشار إلى أن فانس لمح إلى أن ترامب "قد يستخدم أسلحة نووية".