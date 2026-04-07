المياه ابتلعت السيارة.. نجاة سيدتين من الغرق بعد سقوطهما بترعة المنصورية

أنقذت العناية الإلهية سيدتين من الموت عقب سقوط سيارة ملاكي تستقلانها داخل ترعة المنصورية بدائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشالهما قبل غرقهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة المنصورية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة، تبين انقلاب سيارة ملاكي داخل مياه ترعة المنصورية، ما أسفر عن تعرض سيدتين لخطر الغرق.

وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج السيدتين من المياه في اللحظات الأخيرة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتهما الصحية، دون تسجيل إصابات خطيرة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.