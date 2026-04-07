أحمد موسى : ربنا كرمنا واكتشفنا حقل غاز في منطقة التمساح .. وفيه ناس زعلانة

أكد أحمد موسى أن هناك 6 ساعات على انتهاء المهلة المحددة من ترامب بشأن ضرب إيران، وهذا الكلام في منتهى الخطورة، موضحًا أن رئيس أكبر دولة في العالم يتحدث عن تدمير الحضارات ولا تعنيه الدول.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العالم كله يترقب هذه الساعات، وهذا أمر خطير على العالم كله، ونتمنى الأمن والسلام والطمأنينة، وأن يكون هناك سلام بين الدول.

وأضاف أن وزارة البترول المصرية تعمل على أعلى مستوى، قائلًا: "في ظل الأزمات ربنا كرمنا، فيه ناس بتزعل مش عارف ليه، وشركة إيني قالت خبر مبهج النهارده، اكتشاف حقل غاز ضخم في منطقة التمساح، وشركات عالمية النهارده بدأت تتفاوض مع مصر بشأن الغاز".

وأوضح أن العالم مهتم بمصر وبهذه الأخبار الإيجابية، وهذا تسويق لمصر في ظل الأزمات، والعالم يبحث عن الغاز.

